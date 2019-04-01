В Пензе восемь человек обвиняются в инсценировке 35 ДТП ради выплат по ОСАГО Криминал

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», предъявлено восьмерым жителям Пензенской области в возрасте от 29 до 37 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Органом следствия по делу установлено, что в период с 15 октября 2015 года по 2 апреля 2018-го, действуя в составе организованной группы лиц, с целью незаконного получения страховых выплат по заключенным ранее с семью различными компаниями договорам обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), злоумышленники инсценировали 35 дорожно-транспортных происшествий на территории Пензы и области, поочередно выступая виновной и потерпевшей сторонами», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что затем, используя результаты осмотра поврежденных транспортных средств и выполненных на их основе экспертиз о стоимости восстановительного ремонта, содержавшие сведения, не соответствующие действительности, обвиняемые получили от страховых компаний более 5,7 млн. рублей.

Светлана Артамонова уточнила, что уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Пензы.