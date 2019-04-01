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В Кузнецке покупатель лечебной мази перевел мошеннику почти 380 тыс. рублей

16:14 | 01.04.2019 | Криминал

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Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. 57-летний житель Кузнецка Пензенской области лишился почти 380 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника о якобы полагающейся ему компенсации за ранее приобретенную лечебную мазь.

В Кузнецке покупатель лечебной мази перевел мошеннику почти 380 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником Следственного комитета Москвы. Злоумышленник сказал, что за ранее приобретенную лечебную мазь собеседнику положена компенсация. Звонивший добавил, что для получения возмещения, регистрации заявления и положительного решения арбитражного суда необходимо перечислить деньги на расчетный счет, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям злоумышленника, мужчина перевел 377 тыс. рублей, после чего злоумышленник отключил телефон.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в управлении.

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