С банковского счета жительницы Пензы украдено около 60 тыс. рублей Криминал

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи почти 60 тыс. рублей с банковского счета 37-летней жительницы Пензы.

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«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности известного банка. Он сказал о подозрительной банковской операции, для отмены которой попросил назвать реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила рекомендации злоумышленника, после чего со счета ее карты было списано 59 тыс. рублей.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.