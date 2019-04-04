Житель Сердобска подозревается в применении насилия к полицейскому Криминал

Сердобск, 4 апреля 2019. PenzaNews. Мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти в Сердобске Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 28 марта нетрезвый мужчина в одном из магазинов Сердобска совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, прибывшие на место стражи порядка начали разъяснять злоумышленнику, что из-за правонарушения ему необходимо проехать в отдел полиции.

«Житель Сердобска, выражая недовольство по этому поводу, кулаком ударил по лицу командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Сердобскому району, причинив ему кровоподтек. Противоправные действия мужчины были пресечены полицейскими», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».