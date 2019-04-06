В Пензе полиция, банки и операторы связи объединят усилия для борьбы с мошенниками Криминал

Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Недопущение фактов мошенничества в отношении клиентов финансовых организаций стало главной темой рабочего совещания с участием сотрудников полиции, банков и операторов связи, прошедшего в управлении МВД России по Пензенской области.

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Обращаясь к собравшимся, заместитель начальника регионального УМВД – начальник полиции Вадим Ковтун, пояснил, что с января по март зарегистрировано более 400 фактов мошенничества и хищения денежных средств со счетов граждан, причем 95% из них совершено дистанционно.

Он отметил, что каждый день в регионе фиксируется до восьми подобных случаев, а ущерб иногда достигает семизначных сумм.

По словам заместителя начальника полиции регионального УМВД Сергея Шестакова, скоро в Пензенской области не останется ни одного человека, которого не пытались бы обмануть мошенники.

Он предложил представителям операторов мобильной связи информировать абонентов о способах защиты от мошенников с помощью рассылки SMS, как это происходит при предупреждении о резком изменении погодных условий.

В свою очередь представители банков и операторов связи выразили готовность к совместным действиям.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, по итогам совещания будет подготовлено соглашение о межведомственном взаимодействии.