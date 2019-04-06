Житель Сердобска оштрафован на 50 тыс. рублей за уклонение от армии Криминал

Сердобск, 6 апреля 2019. PenzaNews. 21-летний житель Сердобска Пензенской области оштрафован на 50 тыс. рублей за уклонение от призыва на военную службу.

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«Молодому человеку трижды вручалась повестка о необходимости явиться в военный комиссариат Сердобска, Бековского и Сердобского районов для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Он игнорировал их, как и предупреждения об уголовной ответственности. В военный комиссариат мужчина так и не явился», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

По его словам, в судебном заседании житель Сердобска вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

«В итоге суд признал его виновным в умышленном уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание с учетом смягчающих обстоятельств — молодого возраста, удовлетворительной характеристики по месту жительства и впервые совершенного преступления небольшой тяжести. Приговор не вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.