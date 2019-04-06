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Житель Сердобска оштрафован на 50 тыс. рублей за уклонение от армии

16:13 | 06.04.2019 | Криминал

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Сердобск, 6 апреля 2019. PenzaNews. 21-летний житель Сердобска Пензенской области оштрафован на 50 тыс. рублей за уклонение от призыва на военную службу.

Житель Сердобска оштрафован на 50 тыс. рублей за уклонение от армии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Молодому человеку трижды вручалась повестка о необходимости явиться в военный комиссариат Сердобска, Бековского и Сердобского районов для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Он игнорировал их, как и предупреждения об уголовной ответственности. В военный комиссариат мужчина так и не явился», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

По его словам, в судебном заседании житель Сердобска вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

«В итоге суд признал его виновным в умышленном уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание с учетом смягчающих обстоятельств — молодого возраста, удовлетворительной характеристики по месту жительства и впервые совершенного преступления небольшой тяжести. Приговор не вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.

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