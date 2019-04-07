Житель Наровчата проведет в колонии два года за смерть пассажира в ДТП Криминал

Пенза, 7 апреля 2019. PenzaNews. Житель Наровчата Пензенской области, признанный судом виновным в гибели 18-летнего пассажира в результате ДТП, приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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«В судебном заседании установлено, что поздно вечером 23 декабря 2018 года 21-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», в сложных погодных условиях — при снегопаде — в нарушение правил дорожного движения перевозил на заднем сидении не пристегнутого ремнем безопасности пассажира. При выборе скорости водитель не учел дорожные и метеорологические условия, поэтому не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на обочину и несколько раз перевернулся. От полученных в результате ДТП телесных повреждений пассажир скончался на месте происшествия», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

По его словам, при вынесении приговора было учтено, что ранее судимый водитель совершил по неосторожности преступление в период отбытия условного срока наказания.

«Также во внимание приняты положительные характеристики мужчины по месту жительства и работы, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих. Помимо основного наказания, он лишен водительских прав на два года», — добавил собеседник агентства.

Приговор пока не вступил в законную силу