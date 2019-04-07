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Вступил в силу приговор студенту, избившему человека на базе отдыха под Никольском

16:43 | 07.04.2019 | Криминал

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Никольск, 7 апреля 2019. PenzaNews. Приговор, которым студенту мордовского вуза назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно за избиение знакомого на базе отдыха «У бурана» в селе Ильмино Никольского района Пензенской области, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор студенту, избившему человека на базе отдыха под Никольском

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно материалам, размещенным на сайте Никольского районного суда, в ночь на 2 декабря 2018 года мужчина, находясь на веранде базы отдыха в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим и ударил его кулаком сначала в голову, а затем — в живот, в результате чего тот получил телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и разрыв селезенки.

Действия злоумышленника были квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

К смягчающим обстоятельствам был отнесен, в частности, тот факт, что мужчина добровольно и раньше других лиц, присутствовавших на месте преступления, сообщил о произошедшем в полицию, а также активно способствовал расследованию.

Уголовное дело в отношении студента рассматривалось в особом порядке.

Приговор суда сторонами обжалован не был.

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