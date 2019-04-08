В Заречном будут судить жителя Новосибирска, обвиняемого в девяти фактах мошенничества Криминал

Заречный, 8 апреля 2019. PenzaNews. 32-летний житель Новосибирска, обвиняемый совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», предстанет перед судом в Заречном Пензенской области.

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«В ходе предварительного расследования установлено, что в октябре–ноябре 2018 года злоумышленник, находясь в Новосибирске, с мобильного набирал случайный номер и звонил на стационарные телефоны жителям Пензы, Заречного и Кузнецка. Искажая свой голос, он представлялся сотрудником правоохранительных органов и говорил ложные сведения о том, что родственник собеседника совершил ДТП, в результате которого пострадал человек. Он также предлагал перевести деньги для освобождения близкого от уголовной ответственности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, введенные в заблуждение пожилые люди, полагая, что помогают своим родственникам, переводили злоумышленнику деньги.

«Жертвами мошенника стали девять граждан. Переведенные ими денежные средства в размере от 8 тыс. до 90 тыс. рублей составили в сумме более 240 тыс. рублей. Злоумышленник был задержан в Новосибирске, доставлен в Пензенскую область и содержится под стражей», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что в 2015 году обвиняемый был приговорен Железнодорожным судом Новосибирска к 3,5 годам лишения свободы за совершение 49 эпизодов мошенничества, а после освобождения он продолжил заниматься преступной деятельностью.