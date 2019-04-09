Жительница Сердобского района отправится в колонию на 6,5 лет за смерть односельчанина Криминал

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено жительнице поселка Октябрьский Сердобского района Пензенской области, которая признана судом виновной в смерти односельчанина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 30 декабря 2018 года женщина 1991 года рождения встретила на улице свою подругу. Они вдвоем пошли к знакомому односельчанину с целью распития спиртного. В процессе общения между хозяином дома и гостьей возник конфликт. Из-за чего именно, злоумышленница пояснить не смогла. В ходе ссоры мужчина начал выгонять ее из дома, в ответ она начала его избивать», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что сначала гостья нанесла хозяину жилища 40 ударов руками и ногами по голове и телу, затем в ход пошла пустая стеклянная бутылка, а после этого — банка.

«Женщина остановилась лишь после того, как нанесла потерпевшему один удар ножом в область живота. Осознав, что произошло, злоумышленница с подругой обратилась к своей родственнице за помощью. Прибывшие по вызову медицинские работники госпитализировали потерпевшего 1942 года рождения. Он скончался 8 января», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, приговор по делу пока не вступил в законную силу.