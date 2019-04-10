EN
19:04:47 Среда, 10 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы предстанет перед судом за смерть отца и кражу

15:25 | 10.04.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1980 года рождения, обвиняемый в смерти отца и краже денег у знакомого, предстанет перед судом.

Житель Пензы предстанет перед судом за смерть отца и кражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, поздно вечером 5 февраля 2019 года 38-летний мужчина вернулся домой и увидел, что в комнате тлеет кресло. В квартире находился его отец. Между ними возник конфликт — пензенец обвинил отца в том, что тот чуть не сжег квартиру, стряхнув пепел с сигареты на кресло. Родственник возражал ему. В ходе ссоры сын начал избивать отца и нанес ему руками не менее 11 ударов по голове и телу, после чего ушел ночевать к родственнице», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, утром следующего дня он вместе с матерью пришел домой и обнаружил, что отец не подает признаков жизни.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины 1951 года рождения наступила на месте происшествия от тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота с переломами ребер и повреждением внутренних органов, осложнившейся острой кровопотерей», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что, по версии следствия, незадолго до этого — в январе — житель Пензы украл почти 2 тыс. рублей у знакомого в баре на улице Ладожской, незаметно вытащив деньги из кармана.

«По решению суда на протяжении всего периода следствия обвиняемый находился под стражей», — пояснила она.

Загрузка...
Читайте также
Юрий Ильин подверг критике ход работ по благоустройству дворов в Пензе Белозерцев поблагодарил бизнесменов за вклад в строительство Спасского собора в Пензе
Технологии «МегаФона» помогут хирургам спасать жизни Лучшим участковым в Пензенской области стал полицейский из Лунинского района
Владимир Сазанов скончался на 78-м году жизни В Пензе рассмотрят возможность строительства канализации в Заре-1 по областной программе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама