Житель Пензы предстанет перед судом за смерть отца и кражу Криминал

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1980 года рождения, обвиняемый в смерти отца и краже денег у знакомого, предстанет перед судом.

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«По данным следствия, поздно вечером 5 февраля 2019 года 38-летний мужчина вернулся домой и увидел, что в комнате тлеет кресло. В квартире находился его отец. Между ними возник конфликт — пензенец обвинил отца в том, что тот чуть не сжег квартиру, стряхнув пепел с сигареты на кресло. Родственник возражал ему. В ходе ссоры сын начал избивать отца и нанес ему руками не менее 11 ударов по голове и телу, после чего ушел ночевать к родственнице», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, утром следующего дня он вместе с матерью пришел домой и обнаружил, что отец не подает признаков жизни.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины 1951 года рождения наступила на месте происшествия от тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота с переломами ребер и повреждением внутренних органов, осложнившейся острой кровопотерей», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что, по версии следствия, незадолго до этого — в январе — житель Пензы украл почти 2 тыс. рублей у знакомого в баре на улице Ладожской, незаметно вытащив деньги из кармана.

«По решению суда на протяжении всего периода следствия обвиняемый находился под стражей», — пояснила она.