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В Башмаково мужчина осужден за кражу велосипеда и попытку подкупа дознавателя

15:18 | 11.04.2019 | Криминал

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Башмаково, 11 апреля 2019. PenzaNews. 22-летний житель Башмаковского района Пензенской области, признанный судом виновным в покушении на дачу взятки сотруднице полиции и краже, приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В Башмаково мужчина осужден за кражу велосипеда и попытку подкупа дознавателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что утром 13 марта 2019 года молодой человек 1996 года рождения, находясь в отделе МВД России по Башмаковскому району, предложил дознавателю взятку за совершение заведомо незаконных действий — прекращение уголовного дела по факту совершения им в начале ноября 2018 года кражи велосипеда и, как следствие, избежание уголовной ответственности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, с этой целью злоумышленник положил 15 тыс. рублей под папку с материалами уголовного дела, лежавшую на рабочем столе сотрудницы полиции.

«Она отказалась от получения незаконного вознаграждения, сообщив о покушении на дачу взятки в дежурную часть отдела. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Ущерб в размере более 6 тыс. рублей, причиненный потерпевшему в результате хищения велосипеда, возмещен в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.

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