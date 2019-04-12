В Пензенской области директор МУПа задержан по подозрению в получении взятки Криминал

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Директор одного из муниципальных унитарных предприятий, работающих в Пензенской области, задержан по подозрению в получении незаконного вознаграждения в крупном размере.

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Уголовное дело возбуждено сердобским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пензенской области по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«По данным следствия, 8 апреля 2019 года к директору одного из муниципальных унитарных предприятий обратился ранее незнакомый мужчина, с которым он договорился за денежное вознаграждение изготовить и выдать справки 2-НДФЛ, содержащие заведомо ложные сведения о размере заработной платы нескольких лиц, а также внести фиктивные записи в трудовые книжки о том, что последние якобы работали в МУПе. 10 апреля директор, находясь на своем рабочем месте, получил от указанного мужчины 160 тыс. рублей, передав ему при этом 11 трудовых книжек и справок 2-НДФЛ с внесенными в них заведомо ложными сведениями», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что подозреваемый был задержан непосредственно после передачи денег, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия.

По словам Татьяны Махницкой, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении руководителя МУПа меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказала собеседница агентства.