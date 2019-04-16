В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти сожительницы Криминал

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в Пензе в отношении мужчины 1989 года рождения, обвиняемого в смерти своей сожительницы 1991 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

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«По данным следствия, в ночное время 13 апреля между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за того, что женщина длительное время не возвращалась из магазина. В ходе драки мужчина нанес ей множественные удары руками в область головы и лица», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что после случившегося пара легла спать, а спустя некоторое время потерпевшая перестала подавать признаки жизни.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что женщина скончалась на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы», — уточнила Евгения Воеводина.

По словам представителя следственного управления, в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.