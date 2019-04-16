В Пензенской области суд рассмотрит дело об обмане страховых компаний на 56 млн. рублей Криминал

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Зареченский городской суд Пензенской области рассмотрит уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Генпрокуратуры РФ во вторник, 16 апреля.

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В нем уточняется, что обвинительное заключение по делу утвердил замглавы надзорного ведомства.

«Как полагает следствие, в 2013–2017 годах в Республике Мордовия, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях участники организованной группы инсценировали дорожно-транспортные происшествия с застрахованными автомобилями. Затем они готовили фиктивные акты осмотра, экспертные заключения о стоимости ремонта и представляли их в суд. На основании подложных документов выносились судебные решения о взыскании средств по ранее заключенным договорам страхования транспорта с таких компаний, как «Росгосстрах», «Альфастрахование», «МАКС», «Согласие» и «ВСК», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что всего в период с 2013 по 2017 годы таким образом было похищено более 56 млн. рублей.