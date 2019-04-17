Жительница Тамалы проведет в колонии 10,5 лет за три преступления Криминал

Тамала, 17 апреля 2019. PenzaNews. Молодая жительница Тамалы Пензенской области, признанная судом виновной в причинении смерти мужчине, краже и незаконном проникновении в чужое жилище, приговорена к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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«По данным следствия, 24 декабря 2018 года она пришла в гости к местной жительнице. На полу в кухне лежал нетрезвый мужчина. Женщины начали употреблять алкоголь. В ходе разговора хозяйка жилища пожаловалась гостье, что сначала пустила мужчину в дом, но затем попросила уйти, однако он отказался, нецензурно выражался в ее адрес и угрожал. Гостья решила проучить мужчину за непристойное поведение, подошла к нему и начала бить ногами по голове и телу. Тот просил его не избивать, но из дома не уходил», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

По ее словам, через некоторое время женщины ушли в гости к знакомым, где продолжили распивать спиртное.

«Вернувшись, они увидели, что мужчина так и не покинул дом. Гостья вытащила его на улицу, где продолжила избивать. В общей сложности она нанесла ему не менее 11 ударов ногами по голове, шее и телу. Решив, что тот сам придет в себя, она оставила его на улице. Утром 25 декабря тело мужчины во дворе обнаружила хозяйка дома. Житель Тамалы скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы», — сказала собеседница агентства.

Евгения Воеводина уточнила, что в ноябре 2018 года та же женщина незаконно проникла в дом жителя поселка, похитила цифровой спутниковый приемник и машинку для стрижки волос, а в декабре забралась в дом знакомого.

«Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж. На протяжении всего периода следствия женщина находилась под стражей по решению суда», — добавила она.