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Под Пензой из магазина украли деньги, разобрав часть кирпичной стены

14:25 | 18.04.2019 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу денег из подсобного помещения магазина в селе Чемодановка Пензенской области, где во время совершения преступления было повреждено запорное устройство входной двери котельной и частично разобрана кирпичная кладка стены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Под Пензой из магазина украли деньги, разобрав часть кирпичной стены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что злоумышленник воспользовался оставленными в условленном месте ключами и похитил более 51 тыс. рублей из металлического ящика.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 26-летней жительницы села Чемодановка, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности. Она призналась в содеянном», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовно дело.

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