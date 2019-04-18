В Пензе жертва телефонного мошенничества лишилась около 80 тыс. рублей Криминал

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. 26-летняя жительница Пензы лишилась 76 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенничества.

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«По словам женщины, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности известного банка. Он сказал, что со счета карты собеседницы совершается подозрительная операция, для отмены которой необходимо назвать реквизиты и коды, которые поступят в SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что после передачи запрашиваемых сведений женщина обнаружила списание крупной суммы.

По данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.