Саратовец подозревается в краже кошелька с 20 тыс. рублей из сумки пензенского кассира Криминал

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. 44-летний житель Саратова подозревается в краже женской сумки, принадлежащей кассиру магазина, расположенного на улице Калинина в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, внутри находились документы, кошелек с деньгами в сумме 20 тыс. рублей и личные вещи.

В полиции добавили, что также установлена причастность мужчины к краже дамской сумки врача стоматологического кабинета, тоже действующего на улице Калинина, с деньгами в сумме 1,7 тыс. рублей и документами.

«По версии следствия, еще одну кражу подозреваемый совершил в другом магазине на улице Калинина – он похитил оставленный на столе без присмотра мобильный телефон», — отметили в УМВД, пояснив, что гражданин признался в содеянном.

По фактам краж возбуждено уголовное дело.