Под Пензой женщина заказала через интернет электронную книгу, а получила овсяные хлопья Криминал

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. 53-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке электронной книги через интернет.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, на одном из сайтов она сделала заказ на сумму 3 тыс. 590 рублей.

«В тот же день на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который сказал, что товар будет доставлен почтой и его стоимость будет составлять 4 тыс. 950 рублей. Две недели спустя женщина получила посылку, оплатив указанную сумму, однако при вскрытии коробки она обнаружила внутри три пакета с овсяными хлопьями», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что по факту мошенничества организована проверка.

Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.