Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже щенков алабая Криминал

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. 43-летняя жительница Пензы, разместившая в интернете объявление о продаже щенков алабая, стала жертвой мошенничества.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, на телефон ее сына позвонил неизвестный, который выдал себя за потенциального покупателя.

«Молодой человек пояснил, что продажей щенков занимается его мать, и продиктовал номер ее телефона», — сказали в полиции.

Читайте также

Президент Туркменистана подарил Владимиру Путина щенка алабая

В ведомстве добавили, что в ходе последующего разговора с женщиной злоумышленник выразил готовность перечислить предоплату, но попросил для этого пройти к банкомату и выполнить ряд операций.

«Следуя его инструкциям, сын женщины подключил услугу «Мобильный банк» к незнакомому ранее номеру, после чего собеседник заявил, что из необходимых 8 тыс. рублей у него есть только 6 тыс. рублей, которые он уже перевел на карту владелицы щенков. В связи с этим звонивший попросил вернуть ему деньги на счет абонентского номера, который он укажет», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе отметили, что после проверки баланса счета банковской карты женщина и ее сын осознали обман.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в управлении.