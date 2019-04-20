EN
17:54:24 Суббота, 20 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке возбуждено дело по факту гибели рабочего в траншее на улице Свердлова

09:33 | 20.04.2019 | Криминал

Печать

Кузнецк, 20 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» возбуждено в Кузнецке Пензенской области по факту гибели мужчины при проведении земляных работ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

В Кузнецке возбуждено дело по факту гибели рабочего в траншее на улице Свердлова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 17 апреля мужчина 1964 года рождения по договору подряда с ООО «Союз» осуществлял земляные работы на дне траншеи на участке местности на улице Свердлова в Кузнецке. В момент производства последним работ произошло обрушение грунта одной из вертикальных стенок траншеи. Потерпевший получил телесные повреждения в виде травмы грудной клетки с множественными переломами ребер, от которых скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований техники безопасности при производстве данных работ.

Загрузка...
Читайте также
Пассажиры поездов будут получать питание в экологичной упаковке Суд признал незаконным перенос сроков сноса четырех домов в Терновке
Поставленные перед конференцией «Secon» задачи решены не в полной мере — Максим Семенкин Более половины респондентов не планируют выходить на субботник — опрос
Сергей Волков награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской» Мэр Пензы поблагодарил участников конкурса «Успешная семья» за активность
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама