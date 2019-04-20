В Кузнецке возбуждено дело по факту гибели рабочего в траншее на улице Свердлова Криминал

Кузнецк, 20 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» возбуждено в Кузнецке Пензенской области по факту гибели мужчины при проведении земляных работ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

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«По данным следствия, днем 17 апреля мужчина 1964 года рождения по договору подряда с ООО «Союз» осуществлял земляные работы на дне траншеи на участке местности на улице Свердлова в Кузнецке. В момент производства последним работ произошло обрушение грунта одной из вертикальных стенок траншеи. Потерпевший получил телесные повреждения в виде травмы грудной клетки с множественными переломами ребер, от которых скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований техники безопасности при производстве данных работ.