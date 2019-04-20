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Жительница Пензенской области перевела за услуги экстрасенса почти 1,3 млн. рублей

15:40 | 20.04.2019 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено после того, как 46-летняя жительница Кузнецкого района Пензенской области перечислила за услуги экстрасенса около 1,3 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Пензенской области перевела за услуги экстрасенса почти 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, по одному из телеканалов она увидела объявление об оказании услуг экстрасенсов и позвонила. Через некоторое время с ней связалась незнакомка, которая представилась помощником экстрасенса. Она сказала, что у собеседницы отмечается низкий уровень жизненной энергии, и пообещала исправить ситуацию в случае оплаты услуг по снятию порчи», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что жительница Кузнецкого района согласилась, при этом сначала она брала деньги из сбережений отца, а затем обратилась за банковскими кредитами.

«Эти средства женщина перечисляла на счета банковских карт. После последнего перевода гражданка поняла, что ее обманули», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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