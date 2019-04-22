Житель Заречного попал в ДТП на автомобиле, угнанном у отца одноклассницы Криминал

Заречный, 22 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», возбуждено после инцидента, произошедшего в Заречном Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в полицию обратился местный житель, который пояснил, что неизвестные угнали его машину, припаркованную около дома.

«Впоследствии иномарка с механическими повреждениями была обнаружена инспекторами дорожно-патрульной службы на окраине города. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель Заречного, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Установлено, что в день преступления подозреваемый пришел навестить свою одноклассницу — дочь владельца машины. Находясь в квартире, молодой человек употребил алкогольные напитки. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны знакомой, он забрал ключи от автомобиля, после чего покинул квартиру», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что затем злоумышленник, предположительно, отправился кататься по городу в компании знакомых, однако в какой-то момент не справился с управлением, и иномарка съехала в кювет.

«Молодые люди оставили автомобиль и покинули место происшествия», — сказали в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается.