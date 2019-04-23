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В Пензе под видом массажного салона действовал притон по оказанию интимных услуг

12:32 | 23.04.2019 | Криминал

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники УМВД России по Пензенской области при поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии пресекли деятельность притона по оказанию интимных услуг, который располагался в частном жилом доме и работал под видом массажного салона.

В Пензе под видом массажного салона действовал притон по оказанию интимных услуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У работниц салона отсутствовало медицинское образование, которое позволяло бы квалифицированно оказывать такие услуги. Не было у них и личных медицинских книжек. Клиентов организаторы противоправной деятельности находили путем размещения в интернете объявлений», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе управления Росгвардии по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

В нем поясняется, что доступ в притон был открыт для всех желающих.

«Организаторы вели учет рабочего времени лиц, оказывающих сексуальные услуги, контролировали их деятельность, а также распределяли денежные средства», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», одна из обвиняемых взята под домашний арест, еще три женщины и мужчина находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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