В Пензе под видом массажного салона действовал притон по оказанию интимных услуг Криминал

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники УМВД России по Пензенской области при поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии пресекли деятельность притона по оказанию интимных услуг, который располагался в частном жилом доме и работал под видом массажного салона.

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«У работниц салона отсутствовало медицинское образование, которое позволяло бы квалифицированно оказывать такие услуги. Не было у них и личных медицинских книжек. Клиентов организаторы противоправной деятельности находили путем размещения в интернете объявлений», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе управления Росгвардии по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

В нем поясняется, что доступ в притон был открыт для всех желающих.

«Организаторы вели учет рабочего времени лиц, оказывающих сексуальные услуги, контролировали их деятельность, а также распределяли денежные средства», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», одна из обвиняемых взята под домашний арест, еще три женщины и мужчина находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.