В Пензе осужден мужчина, который 10 раз изнасиловал дочь, после чего она забеременела Криминал

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. 48-летний мужчина, признанный судом виновным в 10 эпизодах изнасилования своей 15-летней дочери, в результате чего она забеременела, приговорен к 11,5 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сентябре 2017 года, мужчина, находясь в комнате со своей дочерью 2002 года рождения и осознавая, что та не желает вступать с ним в какие-либо отношения сексуального характера, совершил насильственный половой акт против ее воли. Девушка оказывала активное сопротивление, отталкивая отца руками от себя в сторону, однако он с силой удерживал ее. В результате насильственных действий потерпевшей была причинена физическая боль и моральные страдания», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

По его словам, при аналогичных обстоятельствах мужчина совершил еще девять эпизодов изнасилования, один из которых привел к беременности его дочери.

«В судебном заседании мужчина вину признал полностью, от дачи показаний отказался. Суд учел то, что он не судим, по месту жительства характеризуется участковым уполномоченным удовлетворительно, родственниками и соседями — положительно. К смягчающим обстоятельствам суд отнес признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также наличие малолетних детей», — добавил собеседник агентства.

Приговор в законную силу не вступил.