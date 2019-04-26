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Суд в Никольске рассмотрит дело об уклонении от уплаты более 2 млрд. рублей акцизов

17:30 | 26.04.2019 | Криминал

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Москва, 26 апреля 2019. PenzaNews. Замглавы Генпрокуратуры России Сергей Зайцев направил в Никольский районный суд уголовное дело в отношении двоих жителей Пензенской области, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в уклонении от уплаты акцизов и пособничестве в этом.

Суд в Никольске рассмотрит дело об уклонении от уплаты более 2 млрд. рублей акцизов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, с января 2010 года по апрель 2012-го один из обвиняемых, являясь генеральным директором ООО «Ликеро-водочный завод «Агат», при пособничестве своего подельника уклонился от уплаты акцизов от реализованной предприятием алкогольной продукции. В результате противоправных действий обвиняемых в бюджет Российской Федерации не поступили денежные средства в размере более 2 млрд. рублей», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Гепрокуратуры РФ.

В нем отмечается, что надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся управлением генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе.

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