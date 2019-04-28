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В Пензе злоумышленница вынесла из квартиры беспомощной пенсионерки 370 тыс. рублей

13:30 | 28.04.2019 | Криминал

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Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту грабежа, жертвой которого стала 80-летняя пенсионерка, пустившая в свою квартиру незнакомку.

В Пензе злоумышленница вынесла из квартиры беспомощной пенсионерки 370 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в совершении преступления подозревается жительница Сызрани 1996 года рождения, которая дала признательные показания.

«Установлено, что злоумышленница находилась во дворе многоэтажного дома и обратила внимание на пожилую женщину, стоявшую у окна первого этажа. Девушка зашла в подъезд, в котором проживает потерпевшая, и позвонила в дверь ее квартиры. Подозреваемая представилась социальным работником и предложила поменять «старые» купюры на «новые». Она ввела пожилую женщину в заблуждение словами о том, что банкноты «старого» образца скоро выйдут из обращения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пенсионерка, заподозрив неладное, попросила предъявить документы, удостоверяющие личность.

«Девушка ответила, что необходимые бумаги вскоре принесет ее коллега. Воспользовавшись состоянием хозяйки, злоумышленница прошла в комнату и открыто похитила из тумбочки находившиеся там деньги в сумме 370 тыс. рублей, после чего покинула место происшествия», — сказали в полиции.

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