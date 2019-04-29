В Пензе пенсионер перевел более 100 тыс. рублей в надежде на компенсацию за БАДы Криминал

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. 81-летний житель Пензы, который перевел 101 тыс. рублей в надежде получить денежную компенсацию за ранее приобретенные биологически активные добавки (БАДы), стал жертвой мошенничества.

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«По словам пенсионера, на его мобильный телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что ему полагается компенсация в размере 180 тыс. рублей за приобретенные ранее БАДы. Женщина пояснила, что для ее получения необходимо приобрести сертификат стоимостью 37 тыс. рублей. Следуя предложению незнакомки, мужчина перечислил указанную сумму на счет банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что на следующий день злоумышленница снова позвонила пензенцу.

«Она сказала, что по ранее приобретенному сертификату компенсацию получить не удастся и нужно купить другой сертификат стоимостью 64 тыс. рублей. Эти деньги пенсионер также перечислил на счет банковской карты, указанный незнакомкой. По факту мошенничества проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.