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В Пензе пенсионерка лишилась почти 400 тыс. рублей, пытаясь торговать на бирже

09:43 | 02.05.2019 | Криминал

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Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. 66-летняя жительница Пензы лишилась 389 тыс. рублей, став жертвой мошенничества, совершенного под видом торгов на бирже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе пенсионерка лишилась почти 400 тыс. рублей, пытаясь торговать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонила неизвестная и предложила заработать на биржевых торгах. Незнакомка пояснила, что для этого необходимо установить на ноутбук определенную программу, что та и сделала. После этого, следуя инструкциям неизвестной, пенсионерка внесла в программу данные своих банковских карт, а затем оформила в банке кредит», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что злоумышленники получили удаленный доступ к ее счетам.

«Они похитили 194 тыс. рублей с ее депозитной карты и 195 тыс. рублей с кредитной. По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.

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