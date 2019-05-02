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В Городищенском районе раскрыта кража 90 тыс. рублей

13:24 | 02.05.2019 | Криминал

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Городище, 2 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 34-летней жительницы села Архангельского Городищенского района Пензенской области к краже банковской карты и списанию с нее 90 тыс. рублей.

В Городищенском районе раскрыта кража 90 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию обратилась с заявлением о краже местная жительница. Она сообщила, что неизвестные лица из ее дома украли кредитную карту. Впоследствии с нее были сняты деньги в сумме 90 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковые уполномоченные установили причастность к совершению преступления 34-летней односельчанки женщины. Она призналась в содеянном. По факту кражи проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.

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