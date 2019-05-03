Знакомство с женщиной обернулось для пензенца потерей денег Криминал

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. 33-летний житель Пензы лишился денег после заочного общения с неизвестной женщиной, с которой он познакомился с помощью мобильного приложения.

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«В ходе переписки она назначила встречу через два дня и написала адрес сайта для заказа столика в кальянной. В тот же день мужчина зашел на этот интернет-ресурс и оплатил заказ на сумму 2 тыс. 540 рублей. Несколько часов спустя незнакомка написала, что не сможет прийти. После этого гражданин позвонил по телефону технической поддержки сайта для отмены заказа. Неизвестный пояснил, что для этого нужно продиктовать коды, которые поступят в SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, выполнив инструкции незнакомца, мужчина обнаружил списание со счета еще 2 тыс. 540 рублей.

По факту мошенничества организована проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.