В Нижнем Ломове раскрыта кража техники из офиса Криминал

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу офисной техники, в том числе системного блока и принтера, а также двух люстр, такого же количества постеров и жалюзи из помещения коммерческой организации, расположенного на улице Карла Маркса в Нижнем Ломове Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, стоимость похищенного составила около 9 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 29-летнего жителя Нижнего Ломова, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что похищенное было изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.