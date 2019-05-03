Жительница Пензы лишилась денег в надежде получить кредит Криминал

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. 31-летняя жительница Пензы лишилась 30 тыс. рублей при попытке получить банковский кредит, оформив заявку через интернет.

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«На мобильный телефон женщины поступило сообщение об одобрении кредита со ссылкой на интернет-ресурс, внешне похожий на сайт банка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и предложил оформить кредит в офисе учреждения на улице Московской в Пензе», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что для этого женщине предстояло выполнить ряд операций через банкомат, в результате которых она, сама того не понимая, перечислила на счета двух карт 21 тыс. и 9 тыс. рублей.

По факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.