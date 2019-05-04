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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке путевки в Крым

11:02 | 04.05.2019 | Криминал

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Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. 61-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке путевки в один из пансионатов, расположенных в Алуште.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке путевки в Крым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, в феврале 2019 года в интернете он обнаружил объявление о бронировании путевок в пансионат, расположенный в Крыму, и позвонил по контактному телефону. После разговора с неизвестной он заполнил на сайте контактную форму, после чего получил письмо с прейскурантом и реквизитами для оплаты бронирования, а также договором оказания услуг. Следуя полученным инструкциям, гражданин перечислил 17 тыс. 280 рублей на счет банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что впоследствии сайт оказался заблокирован.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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