EN
15:05:51 Воскресенье, 5 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Наровчатском районе двое мужчин подозреваются в краже металлолома

09:42 | 05.05.2019 | Криминал

Печать

Наровчат, 5 мая 2019. PenzaNews. Двое мужчин подозреваются в краже лома черного металла весом 180 кг с территории сельскохозяйственной организации в селе Большой Колояр Наровчатского района Пензенской области.

В Наровчатском районе двое мужчин подозреваются в краже металлолома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, преступление было совершено в дневное время.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления двоих жителей Нижнеломовского района в возрасте 25 и 26 лет.

«Они признались в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении.

Загрузка...
Читайте также
Работника пензенского завода заподозрили в краже у коллеги В Пензе посадили еще 66 елей
Митрополит Серафим возглавил литургию в Воскресенском храме Житель Пензы лишился 40 тыс. рублей после застолья с незнакомцем
В Пензе подведены итоги олимпиады «Язык — это история народа» В Пензе на водителя иномарки завели уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама