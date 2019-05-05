В Наровчатском районе двое мужчин подозреваются в краже металлолома Криминал

Наровчат, 5 мая 2019. PenzaNews. Двое мужчин подозреваются в краже лома черного металла весом 180 кг с территории сельскохозяйственной организации в селе Большой Колояр Наровчатского района Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, преступление было совершено в дневное время.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления двоих жителей Нижнеломовского района в возрасте 25 и 26 лет.

«Они признались в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении.