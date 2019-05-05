Житель Пензы лишился 40 тыс. рублей после застолья с незнакомцем Криминал

Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. 24-летний житель Пензы обнаружил пропажу 40 тыс. рублей из кошелька, лежавшего в тумбочке, после ухода незнакомца, с которым распивал спиртное в своей квартире в одном из домов на улице Чапаева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Пензе совместно с участковыми неверкинского районного отделения установили причастность к совершению преступления 26-летнего жителя областного центра», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что мужчина признался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.