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Житель Пензы лишился 40 тыс. рублей после застолья с незнакомцем

12:08 | 05.05.2019 | Криминал

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Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. 24-летний житель Пензы обнаружил пропажу 40 тыс. рублей из кошелька, лежавшего в тумбочке, после ухода незнакомца, с которым распивал спиртное в своей квартире в одном из домов на улице Чапаева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Житель Пензы лишился 40 тыс. рублей после застолья с незнакомцем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Пензе совместно с участковыми неверкинского районного отделения установили причастность к совершению преступления 26-летнего жителя областного центра», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что мужчина признался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.

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