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В Пензе цыгане забрались в чужой дом, чтобы переночевать

10:19 | 07.05.2019 | Криминал

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Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Пятеро цыган — 35-летняя женщина и четверо подростков — забрались в чужой дом на улице Чаадаева в Пензе, чтобы переночевать. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензе цыгане забрались в чужой дом, чтобы переночевать. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что хозяева в этот момент в жилище отсутствовали, но бдительные соседи, заметив подозрительных людей, позвонили по номеру 02.

«Уже через минуту по указанному адресу прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии», — сказали в пресс-службе, уточнив, что одно из окон дома оказалось выставлено наружу, а на подоконнике виднелись следы от обуви.

«Стражи порядка услышали звуки голосов и шум, доносившийся изнутри. На требование росгвардейцев покинуть помещение пятеро граждан цыганской национальности вышли из здания», — добавили в управлении.

Для дальнейшего разбирательства лица, проникшие в чужой дом, были доставлены в отдел полиции.

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