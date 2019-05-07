Доцент пензенского вуза осуждена за взятки Криминал

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Доцент одной из кафедр Пензенского государственного университета (ПГУ) признана судом виновной во взяточничестве.

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«Следствием и судом установлено, что в начале мая 2018 года шестеро студентов ПГУ обратились к бывшей студентке данного учебного заведения с просьбой оказать содействие в сдаче зачета по одной из дисциплин без фактической проверки знаний. Девушка связалась с доцентом кафедры ПГУ и попросила выставить обратившимся студентам оценки по зачету за денежное вознаграждение. Преподаватель согласилась», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что педагог внесла заведомо ложные сведения в зачетные книжки, а на следующий день ей на банковскую карту было перечислено незаконное вознаграждение в сумме 21 тыс. рублей.

«В декабре преподаватель получила взятку в размере 7 тыс. рублей за внесение заведомо ложных сведений о защите курсовой работы в зачетную книжку одного из студентов. В январе 2019 года доцент кафедры получила в качестве взятки 20 тыс. рублей за внесение заведомо ложных сведений в зачетные книжки троих студентов. Также в январе она получила взятку в размере 60 тыс. рублей за внесение не соответствующих действительности сведений о сдаче зачета по одной из дисциплин в зачетные книжки 11 студентов», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что сотрудница вуза признана виновной в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», а также одного — ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

«Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей и лишения права заниматься преподавательской деятельностью на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказала представитель следственного управления.