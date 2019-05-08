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Жительница Пензы перевела мошенникам почти 500 тыс. рублей ради компенсации за косметику

11:25 | 08.05.2019 | Криминал

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Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Жительница Пензы перечислила мошенникам 493 тыс. рублей в расчете на компенсацию за покупку косметики на сумму в 14 раз больше.

Жительница Пензы перевела мошенникам почти 500 тыс. рублей ради компенсации за косметику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«45-летняя женщина сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился следователем из Москвы. Он сказал, что за ранее приобретенную косметическую продукцию собеседнице положена компенсация в размере 7 млн. рублей и для ее получения необходимо выплатить пошлину и другие услуги», — пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в течение месяца женщина сделала восемь переводов на различные счета на 493 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в управлении.

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