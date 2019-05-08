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В Пензе директор фирмы лишился почти 1 млн. рублей при покупке топлива

14:46 | 08.05.2019 | Криминал

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Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту мошенничества с дизельным топливом стоимостью почти 1 млн. рублей.

В Пензе директор фирмы лишился почти 1 млн. рублей при покупке топлива. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На мобильный телефон директора коммерческой организации позвонил неизвестный, который представился сотрудником фирмы из Липецка, реализующей горюче-смазочные материалы. Он предложил приобрести дизельное топливо известного производителя по цене 33 рубля за литр», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина договорился о сделке с незнакомцем.

«Неделю спустя, когда в Пензу прибыла автоцистерна с дизельным топливом, коммерсант перечислил 976 тыс. рублей на счет банковской карты, указанный злоумышленником, после чего тот отключил телефон. Впоследствии водитель машины пояснил, что на счет его организации деньги не поступили», — пояснили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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