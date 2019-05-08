В Пензенской области мужчина ранил ножом семейную пару и застрелил человека Криминал

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в Малосердобинском районе Пензенской области в ночь на среду, 8 мая, во время которого местный житель ранил ножом семейную пару и застрелил человека.

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«Ночью в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Колышлейский» поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в селе Топлом Малосердобинского района мужчине и женщине причинены ножевые ранения. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Когда она находилась в пути, поступил сигнал, что в том же селе совершено убийство местного жителя», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что к моменту прибытия на место удалось выяснить личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 56-летний житель этого села, который был вооружен охотничьим ружьем.

«Сотрудники полиции заблокировали злоумышленника в доме по месту жительства до прибытия специальных сил регионального управления Росгвардии», — пояснили в пресс-службе.

В полиции добавили, что, находясь в жилище, мужчина умер вследствие самоубийства.

«Предварительно установлено, что данный гражданин и его сожительница принимали в гостях знакомых супругов. В ходе ссоры злоумышленник ударил ножом женщину, а затем и ее мужа. В итоге те покинули дом. Хозяин также вышел на крыльцо с ружьем в руках. Один из местных жителей, проходивший по улице, решил вмешаться и вступил в конфликт со злоумышленником, который выстрелил в него из оружия», — сказали в УМВД.