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В Пензе по горячим следам раскрыто мошенничество около автовокзала

12:05 | 09.05.2019 | Криминал

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Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли мошенничество, совершенное на территории автовокзала на улице Луначарского в Пензе.

В Пензе по горячим следам раскрыто мошенничество около автовокзала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, наглядно знакомый человек попросил у мужчины смартфон, чтобы позвонить, но не вернул и с похищенным скрылся.

«Мужчина сообщил полицейским приметы злоумышленника. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы установили причастность к совершению преступления 43-летнего пензенца, привлекавшегося ранее к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Похищенное изъято», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту мошенничества проводится проверка.

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