Мошенник отправил жителю Пензы мешок цемента вместо мотоцикла Криминал

Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. 21-летний житель Пензы лишился своего мотоцикла, решив поменяться транспортными средствами с незнакомцем из Краснодарского края.

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«На сайте Avito.ru он разместил объявление о продаже мотоцикла «Kawasaki». В ходе переписки с неизвестным пензенец договорился об обмене своего транспортного средства на мотоцикл «Yamaha», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что мужчина отправил свой мотоцикл с помощью транспортной компании на имя жителя Краснодарского края.

«Неделю спустя он получил ответную посылку, в которой обнаружил два обода от колес велосипеда и мешок с цементом. Телефон неизвестного оказался отключен. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — пояснили в пресс-службе.