Вступил в силу приговор жителю Лунино, ударившему сожительницу вилкой и ножом Криминал

Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Приговор суда, которым житель поселка Лунино Пензенской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», вступил в законную силу.

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«Как пояснил осужденный, вечером 12 декабря 2018 года к нему и его 45-летней сожительнице пришел знакомый пенсионер. Женщину отправили в магазин за спиртным. Утром следующего дня, пока гость спал, мужчина потребовал сдачу от покупки, которую она не отдала накануне. Между ними произошел конфликт», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в ответ на оскорбления в его адрес мужчина нанес сожительнице не менее девяти ударов вилкой в область бедра, а затем один раз вонзил кухонный нож ей в живот.

«После этого компания продолжила распитие спиртных напитков. Утром 15 декабря мужчина обнаружил тело женщины на полу в комнате. Вызванные соседкой врачи скорой помощи констатировали ее смерть. Вину в совершении преступления злоумышленник признал полностью. Свидетели по делу рассказали о неоднократных случаях насилия с его стороны по отношению к своей сожительнице», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что жителю Лунино судом было назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, в пользу матери погибшей взыскано 65 тыс. 100 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 1 млн. рублей.

«Не согласившись с вынесенным приговором в части назначенного наказания, защитник осужденного обжаловал его в апелляционном порядке. В соответствии с позицией прокурора, суд апелляционной инстанции оставил приговор Лунинского районного суда без изменения, а жалобу адвоката без удовлетворения», — добавила Светлана Артамонова.