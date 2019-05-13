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У жителя Пензы изъяты патроны и пистолет Макарова

12:53 | 13.05.2019 | Криминал

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Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту незаконного изготовления и сбыта оружия и боеприпасов.

У жителя Пензы изъяты патроны и пистолет Макарова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в рамках уголовного дела была получена оперативная информация о том, что житель Пензы изготавливает и хранит в гаражном боксе оружие и боеприпасы.

«Был назначен неотложный обыск, в ходе которого сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 в гараже, принадлежащем 31-летнему гражданину, обнаружили и изъяли 13 патронов калибра 7,62 мм и четыре калибра 9 мм, а также переделанный пистолет Макарова, пригодный для стрельбы боевыми патронами», — пояснили в ведомстве.

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