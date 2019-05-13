Угрожавший полицейским ножом житель Каменки проведет 2 года в колонии Криминал

Каменка, 13 мая 2019. PenzaNews. Ранее судимый 24-летний житель Каменки, признанный судом виновным в угрозе применения насилия к представителю власти при исполнении должностных обязанностей, приговорен к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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«По делу установлено, что ночью 28 февраля 2019 года двое сотрудников полиции в форменной одежде прибыли по вызову в дом мужчины. При составлении ими процессуальных документов о нанесении хозяином дома побоев своей супруге тот схватил кухонный нож и пошел на сотрудников полиции, демонстрируя своим видом желание применить насилие и высказывая в их адрес угрозу. [...] Злоумышленник остановился только после того, как один из правоохранителей достал из кобуры табельное оружие и потребовал прекратить противоправные действия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова

Она уточнила, что приговор суда в законную силу не вступил.

«В части обвинения подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», уголовное дело судом прекращено в связи с примирением сторон», — добавила собеседница агентства.