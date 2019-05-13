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В Пензе подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков

18:08 | 13.05.2019 | Криминал

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Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Несовершеннолетний юноша 2002 года рождения подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в апреле 2019 года 17-летний подросток начал заниматься незаконным сбытом наркотических средств за денежное вознаграждение. В ходе переписки через интернет молодой человек периодически получал информацию о местонахождении тайников, забирал наркотик, после чего расфасовывал его на более мелкие партии и прятал на территории Пензы», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что последний из тайников был оборудован в Октябрьском районе.

«Противоправные действия несовершеннолетнего пресечены сотрудниками полиции. В ходе осмотра места происшествия на улице Ладожской в Пензе обнаружено и изъято наркотическое средство массой не менее 1,94 грамма, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело», — добавила Татьяна Махницкая.

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