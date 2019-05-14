Бывший сотрудник пензенской колонии осужден за взятки Криминал

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Бывший инспектор группы надзора отдела безопасности колонии №1 в Пензе, признанный виновным во взяточничестве, приговорен к 1,5 годам в исправительном учреждении общего режима и лишен права в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, 21-летний мужчина был назначен на должность младшего инспектора в мае 2018 года.

«С сентября по декабрь он семь раз за денежное вознаграждение пронес в исправительное учреждение и передал осужденным мобильные телефоны. В декабре 2018 года […] злоумышленник был задержан при передаче ему четырех мобильных телефонов, комплектующих к ним и взятки в сумме 15 тыс. рублей за их пронос в колонию», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что ранее за незаконные действия мужчина получил в общей сложности 130 тыс. рублей.

«Мобильные телефоны с комплектующими и денежные средства, изъятые при задержании, конфискованы в собственность государства. Осужденный взят под стражу в зале заседания. Приговор в законную силу не вступил», — сказала Светлана Артамонова.