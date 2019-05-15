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Под Пензой пенсионер перевел деньги африканцу в надежде получить 700 тыс. долларов

18:23 | 15.05.2019 | Криминал

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Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. 72-летний житель Шемышейского района Пензенской области попался на уловку мошенников, рассчитывая получить банковскую карту с 700 тыс. долларов на счете.

Под Пензой пенсионер перевел деньги африканцу в надежде получить 700 тыс. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На электронную почту мужчины поступило письмо с незнакомого адреса. В сообщении указывалось, что на имя получателя оформлена банковская карта, на счете которой имеются деньги в сумме 700 тыс. долларов США. Для оформления и получения карты предлагалось связаться с секретарем по электронной почте», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что пожилой мужчина, следуя инструкциям, поступившим от данного лица, перевел на имя гражданина, проживающего в африканском государстве Того, 290 долларов США — около 19 тыс. рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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